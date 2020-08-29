Повышение минималки до 5 тысяч: Зеленский подписал одобренный Радой закон

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год №822-IX.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"Глава государства инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения", - отметили в ОП.

"С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн", - говорится в сообщении.

В ОП пояснили, что дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга.

Как напомнили в Офисе президента, Зеленский заявлял, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года — это только первый этап. Как предполагается, вторым этапом станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение следующего года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

Читайте такжеВ Украине увеличат минимальную зарплату: когда и насколько

"С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - подчеркнул президент.

Напомним, 25 августа Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Читайте такжеСтало известно, когда и на сколько в Украине повысят минимальную зарплату

Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен практически не повлияет на показатели инфляции. При этом планы по повышению минималки окажут благоприятное воздействие на экономику Украины на этапе ее восстановления путем поддержки внутреннего спроса.