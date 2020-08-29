УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Повышение минималки до 5 тысяч: Зеленский подписал одобренный Радой закон

29 августа 2020, 20:05

Повышение минимальной зарплаты запланировано с 1 сентября 2020 года.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год №822-IX.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"Глава государства инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения", - отметили в ОП.

"С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн", - говорится в сообщении.

В ОП пояснили, что дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга.

Как напомнили в Офисе президента, Зеленский заявлял, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года — это только первый этап. Как предполагается, вторым этапом станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение следующего года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

Читайте такжеВ Украине увеличат минимальную зарплату: когда и насколько

"С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - подчеркнул президент.

Напомним, 25 августа Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Читайте такжеСтало известно, когда и на сколько в Украине повысят минимальную зарплату

Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен практически не повлияет на показатели инфляции. При этом планы по повышению минималки окажут благоприятное воздействие на экономику Украины на этапе ее восстановления путем поддержки внутреннего спроса.

новости Украины Владимир Зеленский зарплата минималка
Сейчас вы просматриваете новость «Повышение минималки до 5 тысяч: Зеленский подписал одобренный Радой закон». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:51
Три этапа старения человека: ученый назвал переломные периоды
20:36
Умер бывший вице-премьер Украины, осуществивший раскол страны
20:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 августа: чью жизнь изменит новость Видео
20:05
Повышение минималки до 5 тысяч: Зеленский подписал одобренный Радой закон Видео
19:54
Саакашвили за решеткой: в Грузии оценили риски возвращения экс-президента
19:48
В Германии на митинге начали скандировать: "Путин!" Видео
19:25
Рост числа заболевших COVID-19: Степанов раскрыл тревожную статистку Видео
19:10
Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск: как прошел кастинг Видео
18:59
Влиятельный дипломат заявил о завершении стратегического партнерства Германии и РФ
18:31
"Лукашенко – в автозак": на массовой акции в центре Минска начались задержания Видео
18:04
В Днепре 71-летний мужчина подорвался в собственном автомобиле
17:55
В Украине сокращают число призывников: когда пришлют меньше повесток в армию Видео
17:32
Макрон озвучил обеспокоенность по запуску Северного потока-2
17:11
Таксуют нелегально: что ждет Uber, Uklon и Bolt в Украине
16:50
"Избавиться от кровавого идиота": соратник Навального спрогнозировал Путину судьбу Лукашенко
16:39
Погром и драка с полицией: на Харьковщине произошли столкновения из-за ромов Видео
16:24
Коронавирус в школе: ученые заявили о серьезной проблеме
16:03
"Путин боится": соратник Навального объяснил, почему оппозиционера пытались убить Видео
15:59
Отставка Сытника: у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ Видео
15:57
Лукашенко будет премьер-министром Беларуси - Москаль Видео
15:56
Маск представил чип, с помощью которого мозг можно подключать к компьютеру Видео
15:37
ТОП-5 причин смотреть реалити-шоу "У кого больше?"
15:33
Астролог сказал, кто сможет достичь серьезных вершин
15:24
Создатель Nexta раскрыл, как в Беларуси готовят массовые акции против Лукашенко
15:11
В Минсоцполитики рассказали, за что могут аннулировать субсидию Видео
15:05
Кого на самом деле продвигает Запад в Беларуси - мнение эксперта Видео
15:01
"Россией правит сатана": Хабаровск сотрясли новые массовые акции протеста Видео
15:00
"Встреча с Лукашенко": "вагнеровец" рассказал, почему членов ЧВК передали России Видео
14:25
"Эйфория идет на спад": создатель Nexta объяснил, почему протесты в Беларуси не дают результата
14:23
Продленка в школе во время эпидемии: Степанов рассказал, что должны делать учителя Видео
13:54
Помощь РФ Беларуси: Тихановская сделала неожиданное заявление Видео
13:37
Резонансное решение КСУ о назначении Сытника: в ОП дали оценку ситуации Видео
13:32
Умер Чедвик Боузман - звезда Marvel и Черная Пантера
13:20
Только одному знаку Зодиака в сентябре можно рисковать – астролог
13:15
Эксперт оценил шансы досрочного роспуска Рады
13:03
Путин обвинил ОБСЕ в необъективности и признал избрание Лукашенко легитимным Видео
12:44
Как будут работать детсады с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила
12:41
Похищение маленькой девочки под Киевом: похититель сделал громкое признание Фото Видео
12:40
Угрожая Лукашенко, украинцам стоит подбирать слова мнение
11:56
Жуткое ЧП на Днепропетровщине: подросток из ружья выстрелил другу в голову
11:55
Мэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантина Видео
11:50
Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19
11:17
Зеленский почтил погибших военных в День памяти защитников Украины
11:15
Коронавирус в Киеве: более 260 новых больных, названы самые "опасные" районы Видео
11:03
Насколько вы счастливы: 8 признаков здоровых отношений Видео
10:58
Экс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах Видео
10:52
"Овощем не будет": астролог сказал, спасут ли Навального
10:31
Венгрия решила снова закрыть границы из-за коронавируса - СМИ
10:22
США уверенно идут к гражданскому конфликту мнение
10:04
"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять