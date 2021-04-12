Появилась новая версия похищения в Молдове скандального судьи-беглеца Чауса

В ГУР МО опровергли причастности к похищению Николая Чауса.
В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали информацию о причастности их сотрудников к похищению в Молдове судьи-беглеца Николая Чауса.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии Громадському назвал информацию о вероятной причастности их сотрудников к похищению Чауса неправдивой.
По его словам, этот вброс является "провокацией российских спецслужб".
"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - добавил Черняк.
Ранее издание Слідство.Інфо сообщало, что молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса десят граждан Украины, среди которых вроде бы есть связанные с разведкой лица.
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Дело Николая Чауса:
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
- В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
- После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.