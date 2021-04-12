Появилась новая версия похищения в Молдове скандального судьи-беглеца Чауса

Николай Чаус / УНИАН

В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали информацию о причастности их сотрудников к похищению в Молдове судьи-беглеца Николая Чауса.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии Громадському назвал информацию о вероятной причастности их сотрудников к похищению Чауса неправдивой.

По его словам, этот вброс является "провокацией российских спецслужб".

"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - добавил Черняк.

Ранее издание Слідство.Інфо сообщало, что молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса десят граждан Украины, среди которых вроде бы есть связанные с разведкой лица.

Читайте такжеЖурналист раскрыл новые подробности похищения в Молдове судьи Чауса

Дело Николая Чауса: