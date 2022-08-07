Появились новые шокирующие доказательства зверств россиян в Украине - The Guardian

Появились новые доказательства убийств пленных ВСУ / Фото: comments.ua

В захваченной российскими оккупантами Попасной Луганской области на штыре была помещена отрезанная человеческая голова, а рядом насажены отрезанные человеческие кисти рук.

О новых фото- и видеодоказательств очередных зверств российских военных пишет влиятельная The Guardian.

Отмечается, что на видео и на фотографии можно рассмотреть голову украинского военнопленного, которая насажена на палку, воткнутую возле одного из домов по улице Нагорной, 21 в оккупированной Попасной.

Издание пишет, что не может подтвердить подлинность фотографии, но геолокация указывает на то, что снимок сделали в конце июля именно в Попасной.

Подчеркивается, что в Сети также опубликовано видео, на котором видно обезглавленное и безрукое тело мужчины, одетого в военную форму. Вероятно, это его голова находится на палке, а кисти рук закреплены на заборе рядом.

Отметим, что ранее глава Луганской ОВА Сергей Гадай опубликовал в Facebook фото с отрезанной головой и кистями украинского пленного.

Гайдай в комментарии к фотографии (автором указана Елена Сумина) написал, что российские военные действительно ведут себя как орки и "в них нет ничего человеческого".

"Они действительно орки. 21 век, оккупированная Попасная, человеческий череп на заборе. В россиянах нет ничего человеческого, мы воюем с нелюдями", — написал Гайдай.

Внимание! Изображение не предназначено для просмотра несовершеннолетними:

Человеческая голова насажена на палку в оккупированной РФ Попасной / Facebook/sergey.gaidai.loga

Напомним, на днях в сети появилось жуткое видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: