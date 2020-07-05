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Жуткий пожар в Новой Каховке потушили: информация о жертвах и виновнике

Полицейские сообщили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома.

5 июля 2020, 20:27
Новая Каховка, пожар
Спасатели ликвидировали пожар в Новой Каховке / Телеграм-канал Nova Kakhovka

Пожар в жилом доме в Новой Каховке - спасателям удалось ликвидировать масштабное возгорание. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вечером в воскресенье, 5 июля.

Пожар на крыше пятиэтажке тушили 7 отделений пожарной службы. Огонь ликвидировали в 18:40 на площади около 2 тысяч квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, полицейские задержали мужчину, который совершил пожар. Они установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома, который проживает на 5-м этаже дома и имеет проблемы с алкоголем.

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"Сегодня соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начала усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию ", - говорится в сообщении.

Пообщавшись с мужем полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне. В настоящее время полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Пожар в Новой Каховке ликвидировали - фото ГСЧС

Пожар в Новой Каховке

Напомним, сегодня днем в Новой Каховке вспыхнула крыша многоэтажки. Предварительно, возгорание произошло в одной из квартир дома, а затем огонь перекинулся на крышу. Жителей пострадавших квартир планируют отселить.

Одна из версий пожара в Новой Каховке - неосторожное обращение с огнем, но не исключают и умышленный поджог.

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