Пожары в Харьковской области: людей эвакуировали, есть пострадавший

Спасатели эвакуировали 52 человека

Из-за масштабных лесных пожаров в Харьковской области эвакуировали уже 52 человека. Кроме этого, огонь уничтожил 20 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом один человек обратился в больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.

"В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом- отравления угарным газом. Для эвакуации населения привлечен автобус. На месте пожара эвакуированы 52 человека (40 человек с села Горобивка и 12 человек с села Гряникивка", - говорится в сообщении.

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Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея поселка Дворична.

Как писал Главред, сегодня на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области произошел масштабный пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Горобьевка, где уничтожил 8 домов.

Ранее на линии разграничения возле поселка Станица Луганская вспыхнул мощный пожар. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.