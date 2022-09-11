Позитивные новости: экономист поведал, что будет с курсом доллара после успехов ВСУ

Курс доллара - эксперт поведал о позитивной тенденции / коллаж фото УНИАН

В последние дни курс доллара в Украине держится на отметке в 41,40 грн/долл. Позитивные новости с фронта способствуют укреплению курса гривны, сказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, пишет издание Телеграф.

Эксперт обратил внимание на борьбу с теневыми обменниками, которую активно везет Национальный банк.

"Нацбанк провел аукцион, продав наличную валюту за безналичную… Нацбанк видит проблему долларового дефицита – и решает ее. Уверен, он продолжит проводить такого рода аукционы, чтобы не было недостачи валюты в банках. Задача – выбить почву из-под ног теневых обменников", – отметил экономист.

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По его словам, цель валютных спекулянтов была, есть и будет – раскачивать рынок, сеять панику, чтобы подороже продать доллары.

"Но действия НБУ показывают, что он будет максимально зажимать черный валютный рынок – и помогать официальному. Чтобы курс стабилизировался, а в будущем даже гривня укрепилась. Идея – чтобы курс к обменниках был максимально близок к официальному. Хоть, понятно, быстро это сделать невозможно", – добавил Охрименко.

Как сообщал Главред, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.

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