Курс будет зависеть от событий на фронте: эксперт назвал предельную цену доллара в августе

Доллар, курс валют / скриншот, УНИАН

Курс доллара в Украине стабилизировался, а новая рабочая неделя может стать для него определяющей в августе.

В интервью "Телеграфу" экономический эксперт Александр Охрименко отметил, что нынешний курс в 40 гривен в целом устраивает всех, особого ажиотажа сейчас не прогнозируется.

"Вместе с тем есть два основных фактора, которые могут сдвинуть курс - это сведения с фронта и приток валюты, или же напротив скачок спроса нее. Но поскольку настоящий приток валюты от экспорта начнется не ранее сентября, пока основным фактором влияния на курс остается фронтовая ситуация", - пояснил эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что если особых изменений на фронте не будет, курс доллара скорее всего останется в августе в пределах 40-41 гривны.

Напомним, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал, что в Украине не удается выровнять официальный и наличный курс доллара из-за валютных ограничений.

По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированного до 36,56 гривен за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

Как сообщал Главред, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.

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