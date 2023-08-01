Представили секретный доклад: Зеленский утром срочно созвал всех силовиков и военных

Утром, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады силовиков и военных.
Как сообщил президент в Telegram, среди тем - последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте.
Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту об атаках на приграничные области и обстреле Харькова, который оккупанты этой ночью атаковали 5 дронами-камикадзе.
Также доклад представил глава Службы безопасности Украины генерал Василий Малюк. Он доложил о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.
"Заслушал Главкома Залужного по поводу ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что также был закрытый доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Обстрел Украины
В ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. В результате российской атаки вспыхнул пожар.
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