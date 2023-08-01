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Представили секретный доклад: Зеленский утром срочно созвал всех силовиков и военных

Мария Тупик
1 августа 2023, 09:32 обновлено 1 августа, 09:35
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Зеленский добавил, что был закрытый доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Владимир Зеленский, Залужный, Малюк
Владимир Зеленский заслушал доклад силовиков / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Утром, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады силовиков и военных.

Как сообщил президент в Telegram, среди тем - последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту об атаках на приграничные области и обстреле Харькова, который оккупанты этой ночью атаковали 5 дронами-камикадзе.

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Также доклад представил глава Службы безопасности Украины генерал Василий Малюк. Он доложил о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.

"Заслушал Главкома Залужного по поводу ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что также был закрытый доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Зеленский заслушал доклад силовиков
Зеленский заслушал доклад силовиков / скриншот

Обстрел Украины

В ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. В результате российской атаки вспыхнул пожар.

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