Премьер рассказал, когда в Украину завезут вакцину от COVID-19

Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, когда в Украину начнет поступать первая партия дозы вакцины от китайского коронавируса COVID-19.

Об этом руководитель Кабмина заявил в рамках заседания украинского парламента во вторник, 17 ноября нынешнего года. "Ожидаем, что приблизительно восемь миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года", ‒ сказал премьер.

Правда, Шмыгаль уточнил, что пока твердых договоренностей о поступлении вакцины в Украину. Премьер заявил о том, что правительство ведет переговоры по закупке "надежных и проверенных" американских вакцин Pfizer и Moderna.

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