Премьер рассказал, когда в Украину завезут вакцину от COVID-19

Денис Шмыгаль утверждает - Кабмин ведет переговоры по закупке "надежных и проверенных" американских вакцин.
Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, когда в Украину начнет поступать первая партия дозы вакцины от китайского коронавируса COVID-19.
Об этом руководитель Кабмина заявил в рамках заседания украинского парламента во вторник, 17 ноября нынешнего года. "Ожидаем, что приблизительно восемь миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года", ‒ сказал премьер.
Правда, Шмыгаль уточнил, что пока твердых договоренностей о поступлении вакцины в Украину. Премьер заявил о том, что правительство ведет переговоры по закупке "надежных и проверенных" американских вакцин Pfizer и Moderna.
Читайте также"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19
Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- Как заявил Угур Шахин, вакцина от коронавируса может сократить темпы передачи COVID-19 от человека к человеку на 50%.
- До того главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса.
- Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.
Автор: Дмитрий Видоменко