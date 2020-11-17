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Премьер рассказал, когда в Украину завезут вакцину от COVID-19

17 ноября 2020, 13:24

Денис Шмыгаль утверждает - Кабмин ведет переговоры по закупке "надежных и проверенных" американских вакцин.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, когда в Украину начнет поступать первая партия дозы вакцины от китайского коронавируса COVID-19.

Об этом руководитель Кабмина заявил в рамках заседания украинского парламента во вторник, 17 ноября нынешнего года. "Ожидаем, что приблизительно восемь миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года", ‒ сказал премьер.

Правда, Шмыгаль уточнил, что пока твердых договоренностей о поступлении вакцины в Украину. Премьер заявил о том, что правительство ведет переговоры по закупке "надежных и проверенных" американских вакцин Pfizer и Moderna.

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Вакцина от коронавируса - что было ранее:

  • Как заявил Угур Шахин, вакцина от коронавируса может сократить темпы передачи COVID-19 от человека к человеку на 50%.
  • До того главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса.
  • Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.

новости Украины Денис Шмыгаль китайский коронавирус COVID-19 вакцина от коронавируса
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