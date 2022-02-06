Президент Чехии против отправки войск НАТО в Украину, ведь она "не часть Альянса" : в МИД ответили

Президент Чехии Милош Земан выступил против отправки войск НАТО в Украину / Reuters

По словам президента Чехии Милоша Земана, Прага выступает против отправки войск Североатлантического альянса в Украину.

Земан сделал соответствующее заявление в интервью телеканалу CNN Prima News. Он назвал нецелесообразным отправку военных в Украину, потому что она не является членом НАТО.

"Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", – отметил Земан.

По его словам, он считает напряженность, которая сейчас возникла, словесной войной с обеих сторон, и хотел бы, чтобы она оставалась такой.

На такое заявление уже отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что такие высказывания являются уже не первой попыткой Земана навредить украинско-чешским отношениям.

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"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", – написал Кулеба в Twitter.

Глава чешского МИД Ян Липавский должен прибыть в Украину на следующей неделе вместе с министрами иностранных дел Словакии и Австрии.

Напомним, в конце января правительство Чехии одобрило передачу Украине 4000 артиллерийских снарядов из-за возможного нападения России. Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 152 мм.

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