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Приедут ли на вызов врачи во время комендантского часа: ответ Минздрава

20 апреля 2022, 05:20

Медицинская помощь продолжает работать круглосуточно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа.

Скорая
Как работает скорая помощь во время комендантского часа / УНИАН

Во время военного положения и комендантского часа скорая помощь в Украине работает круглосуточно - медики прибудут по срочному вызову максимально быстро, говорится в Telegram-канале МОЗ.

Врачи отметили, что экстренная медицинская помощь продолжает работать круглосуточно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа. Украинцам напомнили, когда обязательно нужно вызывать медиков экстренной помощи.

"Звонить на номер 103 нужно при неотложных состояниях и при таких, которые угрожают жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению без помощи врача. Это могут быть проблемы с дыханием или его отсутствие, критические кровотечения", - сообщили медики.

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После звонка на экстренную службу 103 диспетчер скорой помощи общается с абонентом и принимает решение по поводу дальнейших действий. Если есть основания, то он отправляет бригаду медиков к пациенту.

Если таких оснований нет, и врачи могут помочь в телефонном режиме, то консультацию пациентам дают по телефону.

Решение о необходимости госпитализации принимает врач бригады скорой помощи на основания симптомов у каждого конкретного пациента.

Боевые действия сильно усложняют работу бригад экстренной медицинской помощи. К примеру, при объявлении воздушной тревоги возможна задержка в выезде бригад медиков.

В некоторых областях, где проходят активные боевые действия, скорая не всегда может приехать по вызову. Речь идет о так называемой "красной зоне", когда возможность предоставить медицинскую помощь отсутствует из-за интенсивных обстрелов.

Врачи просят граждан быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а по возможности – эвакуироваться из зон, где идут интенсивные обстрелы. Находясь в безопасности, украинцы могут снизить нагрузку на врачей и работу экстренных служб.

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