Приплел Гитлера и фашистов: Путин придумал новую причину войны с Украиной

Владимир Путин назвал новую версию причины войны с Украиной / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Президент РФ Владимир Путин назвал очередную версию причины кровавой войны, развязанной Кремлем против Украины.

При этом он ударился в псевдоисторический экскурс и начал убеждать в том, что в Украине якобы на государственном уровне поддерживается и "возвеличивается" неонацизм, сообщают пропагандисты из РИА Новости.

Вместе с тем хозяин Кремля попытался доказать, что это и было причиной начала войны РФ с Украиной.

"Может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях". – добавил Путин.

Ранее сообщалось о том, что из лексикона Путина исчезли слова "денацификация" и "демилитаризация", которыми он ранее оправдывал развязанную войну против Украины.

Выступая на открытии форума Армия-2022, хозяин Кремля снова высказался о вторжении в Украину, которое он стыдливо прикрывает странным названием "спецоперация". Текст его выступления публикуют пропагандистские росСМИ.

Обратим внимание, что в своей речи Путин говорил лишь о Донбассе, не упоминая заезженные штампы о "нацистах" в Украине и необходимости разгрома ВСУ.

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