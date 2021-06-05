"Прислуживаться не буду": бывшего замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ

Бывшего замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса уволили из рядов ВСУ / УНИАН

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций, генерал ВСУ Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил.

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса президента", - сообщил Кривонос на своей странице в Facebook.

Кривонос заявил, что его увольнение – это "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - добавил он.

Кривонос напомнил, что служил 32 года.

"Тридцать два с половиной года. Много это? Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие съемные квартиры... Служба была интересной и нелегкой. В большинстве, слава Богу: на полигонах, лесах, горах, степях", - поделился воспоминаниями генерал.

Читайте такжеКривонос рассказал о бойкоте в СНБО и пожаловался на окружение ЗеленскогоНапомним, ранее украинский генерал, бывший замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что для вторжения в Украину армия РФ, кроме присутствия солдат и техники вдоль границы, может развернуть системы логистики для обеспечения подразделений. В то же время он не исключил, что атака РФ на Украину может не ограничиться наземным вторжением.

Также генерал ВСУ Сергей Кривонос сделал сравнительный анализ мощности украинской и российской армий.