Приват24 не работает, а в Ощадбанка проблемы с доступом: сообщается о массированной ДДОС-атаке

Приватбанк / itc.ua

ПриватБанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов.

Не работает Приват24, есть проблемы с платежами, сообщил нардеп Александр Дубинский на своей страничке в Facebook.

"Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ", - сообщил нардеп.

О проблемах с доступом также сообщают в Сети.

Мирослав Гай / facebook.com/myroslavhai

Также хакерским атакам подвергся и Ощадбанк, сообщает Дубинский.

Реклама

"Ещё одним объектом ДДОС-атаки стал государственный Ощадбанк. Мобильный банкинг не работает, проблемы с банкоматами, платежи не проходят", - сообщил нардеп.

Со своей стороны, пресс-служба ПриватБанка отрицает наличие перебоев в работе банка и называет сообщения об их наличии "дезинформационными", пишет "Интерфакс".

"ПриватБанк регистрирует обращение клиентов по поводу дезинформационных сообщений о перебоях в работе банка. Эта информация неправдива и вводит в заблуждение наших клиентов. ПриватБанк работает в стандартном режиме и ставит безопасность и донесение правдивой информации своим клиентам на первое место", – говорится в сообщении банка.

Также нельзя зайти на сайт Министерства обороны Украины.

Сайт Министерства обороны Украины недоступен / скриншот

Хакерская атака на Украину

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

Читайте также: