"Проект "Новороссия" не закончен": Москаль назвал области Украины, которым угрожает РФ

Геннадий Москаль / УНИАН

Проект "Новороссия" еще окончательно не закрыт, а от Украины Россия хочет отторгнуть несколько других областей.

Такое мнение высказал экс-губернатор Закарпатской и Луганской областей, а также отставной генерал МВД Геннадий Москаль в эфире канала Apostrophe TV. Он считает, что кремлевский проект "Новороссия" включает в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

"Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это все. Этот проект включает в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Это проект "Новороссия". Проект Суркова и проект Козака", —заявил Москаль.

По его мнению, Российская Федерация сосредотачивает свои войска в аннексированном Крыму около городов Красноперекопск и Армянск. Как считает Москаль, такое поведение Кремля говорит о намерениях захватить еще несколько регионов Украины.

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