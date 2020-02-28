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Закрытие "Новороссии": в РФ рассказали о путинских проблемах из-за Донбасса

28 февраля 2020, 12:04

По мнению публициста Леонида Радзиховского, широкомасштабные боевые действия на Донбассе не выгодны ни Путину, ни Кремлю.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

Кремлевский проект "Новороссия" по захвату юго-восточных регионов Украины в 2014 году провалился окончательно и теперь закрыт.

Такого мнения придерживается известный российский публицист Леонид Радзиховский.  "Реалии сегодняшнего дня следующие. Никакого „проекта Новороссия" уже не существует, он был закрыт еще в 2014 году, и закрыт совершенно безотносительно к тому, что хочет и что думает Путин", — написал он для портала Апостроф.

По его мнению, в 2014-м кремлевская верхушка оторопел и был крайне обескуражен году тем, что украинцы яростно сопротивлялись - в том числе и из восточных, русскоговорящих регионов.

"Тогда Путин понял, что они не горят желанием быть в составе Российской Федерации. И все, после этого проект "Новороссия" был закрыт", — утверждает Радзиховский.

Более того, по мнению публициста, широкомасштабные боевые действия на Донбассе не выгодны ни Путину, ни Кремлю.

"На Западе Путина ругают, подчеркивая, что война, во всей серьезности этого слова, продолжается. А поскольку война продолжается, то Запад не может отменить санкции. И возразить тут Путину нечего", — подытожил Радзиховский.

Напомним, ранее генерал Сергей Кривонос, замсекретаря СНБО, раскрыл коварный план Владимира Путина насчет Украины и проекта "Новороссия". До этого глава России уволил куратора проекта "Новороссия" Сергея Глазьева с поста своего советника.

Владимир Путин Новороссия Леонид Радзиховский война на Донбассе
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