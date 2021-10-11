Пропаганда РФ и фейки: Ляшко нашел причину низких темпов вакцинации в Украине

В Минздраве оценили темпы вакцинации в Украине / Reuters

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал темпы вакцинации от коронавируса в Украине.

В интервью Голосу Америки он прокомментировал низкие темпы прививочной кампании в стране.

Он напомнил, что как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения, а всего в Украине сделали более 13 миллионов прививок: из них 7,5 миллионов человек получили одну дозу, еще 6 миллионов полностью вакцинированные.

Глава Минздрава подчеркнул, что до конца 2021 года планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", - сказал Ляшко.

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Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин.

Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.