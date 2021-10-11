УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Пропаганда РФ и фейки: Ляшко нашел причину низких темпов вакцинации в Украине

11 октября 2021, 12:16

Как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения Украины.

Вакцина
В Минздраве оценили темпы вакцинации в Украине / Reuters

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал темпы вакцинации от коронавируса в Украине.

В интервью Голосу Америки он прокомментировал низкие темпы прививочной кампании в стране.

Он напомнил, что как минимум одной дозой вакцинировалось около 20% взрослого населения, а всего в Украине сделали более 13 миллионов прививок: из них 7,5 миллионов человек получили одну дозу, еще 6 миллионов полностью вакцинированные.

Глава Минздрава подчеркнул, что до конца 2021 года планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", - сказал Ляшко.

Реклама

Читайте такжеБоли, лихорадка и скачок температуры после COVID-вакцинации: в МОЗ объяснили, когда бежать к врачу

Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин.

Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Эксперт считает, что именно они остановят эпидемию коронавируса.

viber
Виктор Ляшко вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Пропаганда РФ и фейки: Ляшко нашел причину низких темпов вакцинации в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 8 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварий или конфликты с родственникамиГороскоп на 8 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварий или конфликты с родственниками За три дня до смерти Поляков рассказал, как "слугам" в туалете раздавали "конверты"За три дня до смерти Поляков рассказал, как "слугам" в туалете раздавали "конверты" Метадон в крови Полякова: эксперта удивил странный диагноз после смерти нардепаМетадон в крови Полякова: эксперта удивил странный диагноз после смерти нардепа Худшие аксессуары для женщин после 40 летХудшие аксессуары для женщин после 40 лет Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо"Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо"

Последние новости

12:19

Уже четыре страны Европы отказались от применения вакцины Moderna: чем она опасна

12:16

Пропаганда РФ и фейки: Ляшко нашел причину низких темпов вакцинации в Украине Видео

12:06

Дмитрий Комаров заинтриговал подписчиков, куда поедет Мир наизнанку в следующем сезоне

11:58

В Харькове депутат от ОПЗЖ купил себе льва и катает его на джипе

11:50

Скандал на похоронах Полякова: жена нардепа набросилась на Скороход Видео

Реклама
11:35

Снял белье и фотографировал: в детском лагере в Бердянске вожатый развращал 9-летнюю девочку Видео

11:24

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 11-17 октября: удачные дни

11:20

На Полтавщине по дороге в Киев перевернулся автобус с людьми, много пострадавших

11:18

Ляшко признал, что в Минздраве ошиблись с датами наступления новой волны COVID-19

11:07

Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Видео

10:59

Наркотики не употреблял: в Раде намекнули на убийство Полякова и назвали причину Видео

10:12

Врач назвал самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом

10:11

Ребенка превратили в "слугу" и няньку: всплыли жуткие детали убийства школьницы на Закарпатье Видео

10:00

Названо растение, которое уменьшает риск рака кишечника наполовину Видео

09:57

Поднимут тарифы на отопление на 40% или нет: эксперт объяснил ситуацию

09:35

Устроил "войну" и раздавал деньги: на округе в Чернигове рассказали о Полякове Видео

09:30

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы Видео

09:27

Пассажиры вылетали из окна на дорогу, сиротами стали 5 детей: известны детали ДТП в Одесской области Видео

09:21

Прорыв в исследовании COVID-19: новый инструмент выявляет вакцинированных людей из группы риска Видео

08:48

Покушение на Шефира: в МВД рассказали о киллере и новых уликах Видео

Реклама
08:37

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство Видео

08:22

Коронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных Видео

08:01

Медведев "очнулся": написал пасквиль об Украине, Зеленском и бандеровцах Видео

07:55

"Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей Видео

07:46

Порошенко должен оказаться рядом с Медведчуком мнение

07:34

Гороскоп на 11 октября 2021 для всех знаков Зодиака: возвращение бывшего, убытки или подарок Видео

07:22

Тела в зеленых мешках прямо на полу в коридорах: в Сети показали кадры из COVID-больницы Донецка Видео

07:10

Проблема с транзитом газа грозит Украине ударом: юг и восток страны могут остаться без отопления Видео

06:41

Официальная COVID-статистика в Украине занижена в 4 раза – эпидемиолог

06:34

Кремлевский алкоголик начал "пропивать" территории Узбекистану мнение

05:59

В моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душу Фото

05:28

Прорыв в борьбе с COVID-19: инфекционист раскрыл неожиданный сценарий Видео

05:02

Названы комнатные растения, которые самые полезные для здоровья Видео

04:22

Отравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотив Видео

03:50

Первый снег в октябре и теплые ноябрьские дни: синоптик рассказала о погодных сюрпризах осени Видео

03:02

День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику

02:16

Взлом Дії и защита от мошенников: в Минцифре рассказали о хакерском испытании приложения Видео

01:38

Притула рассказал о возможном пополнении в семье Видео

00:51

Приметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октября Видео

10 октября, воскресенье
23:56

В крови нардепа Полякова нашли опасное вещество - МВД Видео

Реклама
23:27

Президент поведал, почему провалил свое обещание и все-таки переехал на госдачу Видео

23:03

Оля Цибульская случайно на сцене обнажила грудь

22:55

Врачи бьют тревогу из-за резкого ухудшения здоровья Саакашвили Видео

22:31

Зеленский признался, в какой стране будет учиться его дочь Видео

22:00

Во Львовской области в масштабном ДТП пострадали люди

21:56

В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Фото Видео

21:14

В Днепре бесплатно раздавали арбузы, некоторые люди возмутились Видео

21:06

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Видео

21:03

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

20:27

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять