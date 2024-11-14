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Прорыв оккупантов в Купянск: ВСУ "горячо" встретили врага - какая ситуация сейчас

Даяна Швец
14 ноября 2024, 11:52
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Благодаря успешным действиям украинских бойцов, врагу закрепиться не удалось.
ВСУ, Купянск
В ВСУ объяснили ситуацию на Харьковщине возле ключевого города / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот

Самое главное:

  • ВСУ ликвидировали прорвавшихся агрессоров на левобережную часть Купянска
  • Информация по оккупации Ильинки и Купянска - фейк, ВСУ все еще борются за город

В город Купянск Харьковской области, к сожалению, смог прорваться российский десант. Такой информацией поделился начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин изданию "Думка".

Он подтвердил, что агрессоры прорвались на левобережную часть города, однако закрепиться им не удалось.

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Отвечая на уточняющий вопрос, удалось ли ликвидировать захватчиков, которые разбежались по домам, Беседин ответил, что украинские защитники врага уничтожили.

По словам Беседина, по состоянию на сегодняшнее утро, 14 ноября, ситуация в населенном пункте контролируемая.

Купянск Инфографика
Купянск - что известно / Инфографика: Главред

Купянское направление - что говорит Генштаб

Как сообщил Генштаб, информация об оккупации населенного пункта Ильинка и якобы нахождении российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.

"Как было заявлено Генеральным штабом ВС Украины, вчера украинские воины остановили продвижение противника на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы. Населенный пункт Ильинка в Донецкой области также находится под контролем Украины. На его окраинах постоянно идут бои с врагом, но наши подразделения уверенно держат позиции", – сообщает Генштаб.

Также отмечается, что на Харьковском направлении враг восемь раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги.

В то же время количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого.

"В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 19 танков, 51 боевую бронированную машину, 64 артиллерийские системы, три реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, 54 БпЛА оперативно-тактического уровня, четыре крылатые ракеты и 124 автомобиля оккупантов", - отметили в Генштабе.

Ситуация на Купянском направлении - что известно

Сегодня, 14 ноября, в DeepState раскрыли детали относительно того, что российские оккупанты вошли в Купянск. Отмечалось, что две колонны техники противника выдвинулись в Купянск из района Лимана Первого, направляясь к трассе на Сватово.

В свою очередь командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" призвал немедленно эвакуироваться из Купянска, ведь из всех сил РФ хочет захватить именно этот город.

Также Главред сообщал, что бойцы разгромили "элитные" части армии РФ на Купянском направлении в Харьковской области. Удачными действиями отличились подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Другие новости о фронте:

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

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