'Прошу хоть один Bayraktar, чтобы не умирали дети': ребенок из Ирпеня написал письмо Эрдогану

8-летний Женя написал трогательное письмо президенту Турции / Фото Reuters, twitter.com/ismetyukcell

Восьмилетний мальчик Женя из Ирпеня Киевской области написал трогательное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он попросил его предоставить хотя бы один беспилотник Bayraktar для Вооруженных сил Украины, чтобы защитить украинских детей.

Письмо маленького украинца было представлено на выставке по случаю 99-летия Дня провозглашения Турецкой Республики в турецком посольстве в Киеве. Об этом в Twitter написал глава бизнес-ассоциации TURKSİD в Украине Исмет Юксель.

Ребенок написал письмо на обычном листочке из тетради в клеточку.

"Дорогой президент Эрдоган! Меня зовут Женя, мне 8 лет, я из города-героя Ирпень. У вас есть Байрактар. Они для войны, а у нас война. Прошу хоть один Байрактар для военных для победы и чтобы не умирали дети. Спасибо! Слава Украине!", – говорится в письме ребенка.

Также малыш нарисовал флаги Украины и Турции, а между ними – беспилотник.

Письмо 8-летнего Жени из Ирпеня Эрдогану / Фото twitter.com/ismetyukcell

Исмет Юксель в своем посте тегнул турецкого лидера Эрдогана, чтобы тот обратил внимание на большую просьбу маленького ребенка из Украины.

"Привлекло внимание письмо, написанное 8-летним украинским мальчиком президенту Эрдогану, на выставке на приеме по случаю Дня Республики 29 октября, проведенном нашим посольством в Киеве", – написал он.

Как сообщал Главред, турецкая авиастроительная компания Baykar решила бесплатно передать Украине беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, на который были собраны деньги в Польше. Совет директоров компании проникся солидарностью поляков, которые собрали 22,5 млн злотых, и поддерживает защиту украинцами своей Родины. Деньги пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим от российской военной агрессии. Об этом заявил инициатор сбора денежных средств, журналист Славомир Сераковский.

Позже гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что турецкая компания Baykar ни за какие деньги не станет поставлять российским оккупантам дроны Bayraktar.

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