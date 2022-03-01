Простые украинцы украли у российских захватчиков БТР

Украинцы украли у оккупантов БТР / скриншот

Украинцы угнали у российских военных укомплектованный БТР. Как им это удалось - пока неизвестно.

На кадрах, которые попали в интернет, видно, как БТР двигается по полю. На фоне можно увидеть только ноги гражданских. Машина не пуста – в ней есть патроны.

Мужчины, которые украли БТР, очень радуются этому.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который опубликовал видео в своем Telegram, отметил, что украинский народ – непобедим.

Как сообщал Главред, в селе Любимовка Херсонской области местные цыгане угнали танк у российских военных, которые проводят операцию по оккупации Украины. Ромы взяли трактор, привязали к нему танк, и уехали в неизвестном направлении.