Простые украинцы украли у российских захватчиков БТР

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя кражу российского БТР, отметил, что украинский народ – непобедим.
Украинцы угнали у российских военных укомплектованный БТР. Как им это удалось - пока неизвестно.
На кадрах, которые попали в интернет, видно, как БТР двигается по полю. На фоне можно увидеть только ноги гражданских. Машина не пуста – в ней есть патроны.
Мужчины, которые украли БТР, очень радуются этому.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который опубликовал видео в своем Telegram, отметил, что украинский народ – непобедим.
Как сообщал Главред, в селе Любимовка Херсонской области местные цыгане угнали танк у российских военных, которые проводят операцию по оккупации Украины. Ромы взяли трактор, привязали к нему танк, и уехали в неизвестном направлении.
Автор: Анна Багренко