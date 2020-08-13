"Жыве Беларусь": в Киеве под посольством жгут файеры

Активисты требуют освободить задержанных участников акций протеста в Беларуси.
Сегодня в Киеве под посольством Беларуси вновь проходит акция солидарности, на которую собралось более сотни человек.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На мирной акции демонстранты требуют расследовать действия правоохранителей во время протестов в Беларуси. А также освободить задержанных участников и участниц митингов.
Участники акции выкрикивали лозунги "Свободу политзаключенным", "Лукашенко в тюрьму", "Жыве Беларусь".
Также демонстранты жгли файеры под зданием посольства.
Как писал Главред, в понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в Киеве начали жечь фаеры и выкрикивать патриотические белорусские лозунги. Полиция задержала двоих участников акции.
Позже стало известно о задержании двоих человек - в том числе и бывшего политзаключенного Кольченко.