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Публицист спрогнозировал, решится ли Путин отдать приказ о новом наступлении на Киев

25 марта 2023, 09:27
Русский диктатор Путин, считает Александр Сотник, не хочет проиграть в Украине и уйти ни с чем - ведь это грозит проблемами с кремлевской верхушкой.
Сотник, Путин
Александр Сотник и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН

Крайне маловероятно, что российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ своим войскам еще раз наступать на Киев ‒ через год после прошлой попытки. Об этом во время чата на Главреде сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

"Не уверен, что Путин пойдет на Киев. Думаю, тот момент, когда теоретически он мог взять Киев, упущен, у него это уже не получится. Все, на что он сейчас может претендовать и претендует, – это Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области. Он не хочет проиграть и уйти ни с чем, чтобы братва задала ему вопросы: "А, собственно, ради чего? Мы вошли в Украину, нас оттуда выдавили, надавали по щам, да еще и наградили санкциями. И что теперь? Кто за это несет ответственность? Ради чего, собственно? За что боролись?". Путину нужны какие-то победы. Ему нужно с чем-то прийти к братве и сказать: "Не получилось весь арбуз взять целиком, но хоть немножечко откусили". Так что не верю в то, что у Путина будет возможность во второй раз пойти на Киев", ‒ сказал он.

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Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее заявил, что оккупанты России в скором времени могут пойти в новое наступление.

Враг может атаковать на нескольких направлениях. Он подчеркнул, что следующие недели на войне станут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что темпы наступления вражеских военных подразделений России под Бахмутом Донецкой области снижаются. Впрочем, ситуация для ВСУ остается сложной. Есть угроза окружения группировки украинских войск с севера и юга города.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что оккупанты РФ перебрасывают свои войска на разные участки фронта. Не исключена попытка оккупантов перейти в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, но захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевке с целью окружения города.

Контрнаступление ВСУ:

Владимир Путин война России и Украины
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