Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУ

Диктатор Владимир Путин делает на вторую фазу войны высокие ставки.
Вторая фаза войны в Украине, связанная с наступлением России на востоке страны, не менее опасна, чем первые этапы вторжения, подчеркнули в ЦРУ.
Российский диктатор Владимир Путин делает на нее высокие ставки, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Путин "настроен так, что не может позволить себе проиграть", сказал Бернс на мероприятии Financial Times в Вашингтоне.
"Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставки позволит ему добиться прогресса", - подчеркнул Бернс.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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