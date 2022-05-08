Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУ

В ЦРУ оценили сценарий нового этапа войны Владимира Путина в Украине / Reuters

Вторая фаза войны в Украине, связанная с наступлением России на востоке страны, не менее опасна, чем первые этапы вторжения, подчеркнули в ЦРУ.

Российский диктатор Владимир Путин делает на нее высокие ставки, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Путин "настроен так, что не может позволить себе проиграть", сказал Бернс на мероприятии Financial Times в Вашингтоне.

"Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставки позволит ему добиться прогресса", - подчеркнул Бернс.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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