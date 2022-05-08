УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУ

8 мая 2022, 00:02

Диктатор Владимир Путин делает на вторую фазу войны высокие ставки.

путин
В ЦРУ оценили сценарий нового этапа войны Владимира Путина в Украине / Reuters

Вторая фаза войны в Украине, связанная с наступлением России на востоке страны, не менее опасна, чем первые этапы вторжения, подчеркнули в ЦРУ.

Российский диктатор Владимир Путин делает на нее высокие ставки, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Путин "настроен так, что не может позволить себе проиграть", сказал Бернс на мероприятии Financial Times в Вашингтоне.

"Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставки позволит ему добиться прогресса", - подчеркнул Бернс.

Читайте также"Перемололи" сотню рашистов вместе с техникой: ВСУ покрошили оккупантов на Донбассе

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
ЦРУ Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Популярное
Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепления Гороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сныГороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгахГороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах Невероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиакаНевероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиака Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойТрубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкой
Поддержите Главред

Последние новости

00:02

Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУ

00:01

Арестович опроверг удар по российскому Адмиралу Макарову: что известноВидео

07 мая, суббота
23:33

В России "анонсировали" мощные обстрелы Западной Украины, в которых обвинят ВСУ

23:31

Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буряВидео

23:20

"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в РоссииВидео

Реклама
23:17

Зеленский раскрыл подробности нового этапа эвакуации с АзовсталиВидео

23:11

Смерть от огня или дыма: на Херсонщине рашисты не дают тушить лесные пожарыВидео

23:11

"Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел ОдессыВидео

22:40

Подоляк сообщил, при каких условиях продолжатся переговоры с РоссиейВидео

22:09

"Воюют с мирными жителями": в Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школуВидео

21:59

"Перемололи" сотню рашистов вместе с техникой: ВСУ покрошили оккупантов на ДонбассеВидео

21:29

"Максимально жестко": у Зеленского раскрыли план освобождения ХерсонщиныВидео

21:25

Лавров "красавчик" и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - РезниковВидео

21:19

Мстят русскоязычным: Резников назвал главную ошибку КремляВидео

21:09

Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа - РезниковВидео

20:59

РФ убила двоих украинских детей: из Градов накрыла город на ЛуганщинеВидео

20:46

ВСУ уничтожили позиции российских оккупантов на Изюмском направлении: эффектное видеоВидео

20:45

Палец в рот не клади: топ-4 скандалистки гороскопа

20:41

Врежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на лето

19:59

"Психика не выдерживает": в Мариуполе под завалами домов находят много трупов

Реклама
19:55

Гороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войнуВидео

19:50

В РФ паника: рашисты не хотят умирать в Украине и сотнями бегут с поля бояВидео

19:27

Кремлевский фашист хуже немецкого, или С чем связано обострение Путина к 9 маямнение

19:21

С Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людейВидео

19:21

"Наши войска на границе с Польшей": в русской Госдуме назвали безумное условия окончания войны с Украиной

19:20

У рашистов новая проблема: ВСУ уничтожили железнодорожную развязкуВидео

19:07

Надела только улыбку: Бритни Спирз показала очень откровенное фото

19:01

ВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине и отразили атаку: враг отступил с потерямиВидео

18:44

Украинские военные красиво уничтожили вражеский ПТРК "Штурм-С": мощное видеоВидео

18:38

Деньги, успех, исполнение желаний: кому из знаков нереально повезет этим летом

18:33

Путин переписывает историю ради оправдания войны против Украины: в Госдепе США обвинили диктатора РФВидео

18:27

Кровавая эвакуация: оккупанты РФ убили троих защитников АзовсталиВидео

18:11

Российские оккупанты устроили террор мирных жителей в Запорожской областиВидео

17:59

"Слава Бандере" кричат нелюди": украинский гимнаст-ватник зашкварился в Сети

17:36

"Вам будет стыдно": Дмитрий Комаров показал, как Россия уничтожает себяВидео

17:33

Bayraktar ВСУ уничтожил корабль РФ: в Минобороны раскрыли деталиВидео

17:18

Командир и заместитель командира полка, командир роты и майор: ВСУ ликвидировали русских офицеровФото

16:59

Пентагон вооружит ВСУ ракетами с лазерным наведением и дронами-разведчикамиВидео

16:57

Адмирал Макаров – новый флагман ВМС РФ: на борту "подбитого ВСУ" корабля 8 ракет Калибр – журналистВидео

16:50

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
16:43

Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах

16:39

Киев защитят новыми системами ПВО - КличкоВидео

16:29

Врачи спасли конечности сироте из Попасной, которая с простреленными ногами вывезла 4 человек на автоВидео

16:07

Как война в Украине оголила клин между Западом и Востокоммнение

15:59

Кличко назвал дату, когда киевлянам можно возвращаться домой из эвакуацииВидео

15:57

Самая вкусная закуска за 10 минут: хрустящие картофельные палочки с сыромВидео

15:52

"Присмотрюсь к Даше Кацуриной": Дантес рассказал, что хочет новых отношений

15:51

"Прыгнули в тачку и смылись": кадыровцы-мародеры украли пистолет у недотепы-оккупанта

15:39

Оккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбу

15:33

Умер звезда сериала "Друзья"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять