"Такое стадо": Сенцов "проехался" по Путину и по россиянам

В России очень-очень мало действительно светлых людей, считает режиссер.
Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что в Российской Федерации неминуем крах президента Владимира Путина.
Режиссер рассказал о неминуемом крахе российского лидера в интервью НВ.
В РФ рядовые граждане являются стадом, а Путин – проекция российских надежд, говорил Сенцов в эфире Радио НВ.
По его словам, в России есть действительно светлые люди, какая-то элита, интеллигенция, но их очень-очень мало.
"...Рядовой россиянин – это такое стадо... Да, зомбировали, но они хотели, чтобы зомбировали, им это нравится... и это Путин, который является реальным лидером, который является реальным чудовищем, ...это проекция российских надежд... он делает то, что они хотят…", – говорил собеседник.Читайте также"Хрен ему с редькой": Сенцов рассказал, когда Путин понял, что может потерять Крым
Ранее Олег Сенцов охарактеризовал Владимира Путина одним словом – "дракон". Режиссер заявлял, что граждане РФ выбрали такого человека, как сами. Сенцов добавил, что россиянам свойственен имперский менталитет.