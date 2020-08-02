"Такое стадо": Сенцов "проехался" по Путину и по россиянам

Владимиру Путину не избежать краха, полагает Олег Сенцов / УНИАН

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что в Российской Федерации неминуем крах президента Владимира Путина.

Режиссер рассказал о неминуемом крахе российского лидера в интервью НВ.

В РФ рядовые граждане являются стадом, а Путин – проекция российских надежд, говорил Сенцов в эфире Радио НВ.

По его словам, в России есть действительно светлые люди, какая-то элита, интеллигенция, но их очень-очень мало.

"...Рядовой россиянин – это такое стадо... Да, зомбировали, но они хотели, чтобы зомбировали, им это нравится... и это Путин, который является реальным лидером, который является реальным чудовищем, ...это проекция российских надежд... он делает то, что они хотят…", – говорил собеседник.Читайте также"Хрен ему с редькой": Сенцов рассказал, когда Путин понял, что может потерять Крым

Ранее Олег Сенцов охарактеризовал Владимира Путина одним словом – "дракон". Режиссер заявлял, что граждане РФ выбрали такого человека, как сами. Сенцов добавил, что россиянам свойственен имперский менталитет.