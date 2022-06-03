Путин предложил "зерновой коридор" через захваченное Приазовье и Беларусь

Владимир Путин / Фото УНИАН

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос вывоза украинского зерна на мировые рынки.

При этом он предложил вывозить зерно через порты, которые находятся под контролем Украины на Черноморском побережье. "Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды", - подчеркнул он в эфире росТВ.

По словам президента РФ, Украина должна разминировать порты и поднять со дна Черного моря корабли, которые были "специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины". Он также утверждает, что оккупанты якобы не будут пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря.

"Второе – существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику", - говорит российский президент.

Вместе с тем он считает самым простым и самым дешевым вариантом вывоз украинского зерна через Беларусь.

"Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Президент Беларуси ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", – добавил Путин.

Читайте такжеВ Турции рассказали о подготовке Киевом, Москвой и ООН "зернового коридора" из украинских портов

Напомним, ранее состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий президент отдельно затронул проект создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции.

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