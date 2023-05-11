"Путин - самый опасный дурак в мире": в NYT озвучили рецепт завершения войны в Украине

Война в Украине закончится только тогда, когда Путин решит остановиться, причем независимо от того, выиграет Россия или проиграет.

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У Путина никогда не было плана "Б", считает Фридман / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин был убежден, что легко захватит Украину, поэтому у него не было плана Б, что делает эту войну РФ в Украине одной из самых нелепых войн современности. Об этом в своей статье для The New York Times пишет колумнист и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман. Материал называется Владимир Путин - самый опасный дурак в мире.

По словам автора, российская агрессия в Украине закончится только тогда, когда Путин решит остановиться, причем независимо от того, выиграет Россия или проиграет.

В NYT вышла статья "Владимир Путин - самый опасный дурак в мире" / скриншот

Фридман считает, что у Путина никогда не было плана "Б", он действительно рассчитывал быстро захватить Киев и поставить там марионеточное правительство. Теперь он поставил себя в ситуацию, "когда не может победить, не может проиграть и не может остановиться".

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Из-за отсутствия запасной стратегии Путин прибег к тактике массированных обстрелов гражданской инфраструктуры и длительной войны на истощение, чтобы установить контроль над частью территорий, "что он может продать российскому народу как великую победу", пишет журналист.

"План "Б" Путина состоит в том, чтобы замаскировать тот факт, что план "А" Путина потерпел неудачу. Если бы у этой военной операции было честное название, она бы называлась "Операция "Спасти лицо". Это делает эту войну одной из самых дурацких войн современности — президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком", - говорится в статье.

Когда закончится война в Украине

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель, которые незаконно захватили российские оккупанты. Враг со страхом ожидает эту атаку ВСУ. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. И эта война может закончиться уже очень скоро. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Контрнаступление ВСУ может положительно повлиять на ход войны и оттолкнуть оккупантов до границ 23 февраля. Такое мнение озвучил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

В ВСУ надеются, что Украина сможет вернуть все свои оккупированные территории, в том числе и Донбасс и Крым, в 2023 году. Об этом сказал командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News. Он отмечает, что в следующем году война в Украине может дойти до своего логического завершения.

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