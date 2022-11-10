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Путин "сдал" Херсон после плохих новостей из Ирана: СМИ выяснили подробности

10 ноября 2022, 09:09

В России якобы уже думают о том, что могут потерять контроль над некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Путин
Ситуация складывается как нельзя плохо для Путина / Фото kremlin.ru

Россия не смогла договориться с Ираном о поставках баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в том количестве, которое необходимо оккупантам для решения даже минимальных задач, поставленных российским диктатором Владимиром Путиным на фронте в Украине. Это и повлияло на решение президента РФ вывести свои войска из оккупированного Херсона. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Положение дел складывается для президента России Владимира Путина как нельзя хуже, по всем без исключения направлениям. Вчера с утра пришли плохие новости из Ирана, где секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев ведёт переговоры (…) Патрушев смог договориться о возможном увеличении поставок весной следующего года", - говорится в сообщении.

По данным канала, в этом году и в начале следующего года иранское руководство утвердило поставки беспилотных летательных аппаратов в общем количестве 287 штук.

"С баллистическими ракетами ситуация ещё более сложная, Тегеран вроде и не против поставок, но в малых количествах. И пока в подвешенном состоянии вопрос с возможностью осуществлять пуски ракет", - отметил генерал СВР.

Отмечается, что "плохие новости из Ирана стали "последней каплей" в принятии решения Путиным о сдачи Херсона".

"Ситуация на фронте такова, что при текущих тенденциях российские войска к лету следующего года будут вынуждены покинуть все оккупированные территории Украины и попытаться закрепиться в обороне в Крыму, при этом возможна потеря контроля над некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Это мнение как экспертов при Совете Безопасности РФ, так и руководства министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Ситуация Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

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