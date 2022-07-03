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"Путина поджимает время": эксперт назвал сроки окончания войны в Украине

3 июля 2022, 14:54

РФ попытается выйти из Украины, как это сделала на Змеином, не исключил Николай Давидюк.

война в Украине, российская техника техника оккупантов
Названы вероятные сроки завершения войны / Reuters

У президента РФ Владимира Путина есть определенные временные рамки, когда он стремиться закончить войну в Украине.

Как подчеркнул политолог Николай Давидюк в эфире Канала 24, РФ будет прилагать усилия выйти из Украины до октября 2022 года.

Он пояснил, что это именно те сроки, когда Киев получит мощное вооружение от США по ленд-лизу.

Сценарий выхода РФ из Украины

По словам эксперта, РФ попытается выйти из Украины, как это сделала на Змеином. По его словам, Кремль просто объявит своим гражданам, что "спецоперация" завершена, а если Украина будет "провоцировать войну", то они объявят мобилизацию.

"Тем более Путина поджимает время. Октябрь — это период получения современного и мощного оружия по ленд-лизу, и глава Кремля этого боится. Поэтому Путин будет пытаться выйти из Украины до октября", — добавил Давидюк.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 35 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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