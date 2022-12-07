Пьяные разборки закончились бойней: оккупант РФ из автомата расстрелял сослуживцев

Пули попали в пьяного военнослужащего РФ. Ему прострелили живот, он погиб.

Российский сержант из автомата убил сослуживца в ходе пьяных разборок / zonawar.ru

В одном из полевых лагерей российских оккупантов в Украине военный РФ в ходе пьяной ссоры открыл огонь из автомата, застрелив своего сослуживца.

13 июня 2022 года произошёл конфликт между пьяным военнослужащим и другими солдатами. Сержант Монгуш решил навести порядок и начал стрелять в воздух из автомата, заряженного боевыми патронами. Об этом идет речь в материалах Абаканского гарнизонного военного суда РФ.

Отмечается, что на сержанта со спины накинулся другой российский военнослужащий и обхватил его сзади за предплечья.

"При этом Монгуш, не выпуская автомат из рук, непроизвольно направил его стволом в сторону потерпевшего, произведя тут же не менее трёх автоматических неприцельных выстрелов", — рассказали в суде.

Выстрелы попали именно в пьяного военнослужащего. Ему прострелили живот, он погиб.

По завершении судебного разбирательства суд приговорил Монгуша к двум годам колонии-поселения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

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