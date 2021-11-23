Пьяный активист "Дорожного контроля" сбил женщину в Виннице

Активист сбил 53 летнюю женщину в Виннице/ коллаж Главред

Активист "Дорожного контроля", сбивший велосипедистку в Виннице на прошлой неделе, был пьян - содержание алкоголя в его крови превышало норму в десять раз.

Об этом сообщили в полиции со ссылкой на результаты экспертизы, пишет "ТСН".

По данным правоохранителей, 30-летний водитель "Мерседеса", который оказался активистом общественной организации, следящей за безопасностью на дорогах, был с явными признаками алкогольного опьянения.

Проходить тест на "драгере" на месте, по словам полицейских, водитель отказался, поэтому его отвезли в наркодиспансер.

Тем временем 53-летняя потерпевшая находится в коме, а следователи ищут свидетелей аварии. Водителя пока не задерживали.

Ранее мы сообщали, что 20 ноября во Львове задержали водителя маршрутки, который после наезда на двух женщин в центре города не бросился оказывать им помощь, а двинулся дальше. И потянул за собой одну из пострадавших. Она погибла.

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