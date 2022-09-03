Пьяный оккупант жалуется своей женщине на большие потери - разведка

Россиянин жалуется женщине на большие потери / t.me/DIUkraine

Пьяный российский военный в разговоре со своей супругой жалуется на то, что его подразделении большие потери. Более сотни оккупантов погибли и получили ранения, сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

Оккупант жалуется, что место где они находятся обстреляли украинские военные, в результате чего осталась только большая канава.

"Если я сказал, что позвоню тебе, то это не значит, что я дал слово и надо ждать именно в этот день моего звонка", - говорит оккупант своей женщине.

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Во время разговора женщина оккупанта поняла, что он пьян, а он подтвердил это и заявил, что больше там нечего делать, кроме как пить.

Затем он рассказал, что ему удалось выжить, однако из 300 военных боеспособными осталось только 72. Остальные погибли или получили ранения.

Напомним, ранее в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели мощные взрывы.

При этом официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.

Добавим, что в Сети публикуют видео новых взрывов в Херсоне. Уточняется, что "бавовна" произошла на складе БК оккупантов РФ и в районе Антоновского моста.

Как известно, Вооруженные силы Украины уничтожили практически все большие мосты на оккупированной части Херсонской области. Речь идет об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах и Новокаховском. В этом ВСУ помогли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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