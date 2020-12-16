Рада изменила границы одиннадцати городов

Депутаты изменили границы Нежина.
Сегодня парламент изменил границы города Нежин в Черниговской области, а также Нежинского района.
"Постановление ВР об изменении и установлении границ города Нежина и Нежинского района принята. Спасибо всем народным депутатам за поддержку!" - заявил мэр Нежина Александр Кодола в Facebook в среду, 16 декабря.
Ранее Кодола писал, что в случае принятия постановления Нежин территориально вырастет на 725 га или почти на 17%. Мэр подчеркнул, что необходимо упорядочить границы города, так как они до сих пор не установлены и юридически не закреплены. Проект проголосованного сегодня постановления разрабатывался с 2008 года.
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"За это время наше общество прошло длительную процедуру: решение районного и областного совета, подготовка Постановления ВРУ Министерством развития общин и территорий, рассмотрение в комитете и наконец голосование в Раде", - пояснил мэр.
В то же время в постановлении Рады сказано, что площадь Нежина выросла на 720 га (с 4305 до 5025 га), так как около 5 га территории города отошло к Вертиевскому сельскому совету. Таким образом на 720 га (0,5%) уменьшилась площадь Нежинского района.
Постановлением также изменены и установлены границы:
- Радехова Червоноградского района Львовской области;
- Больших Мостов Червоноградского района Львовской области;
- Рубежного района Луганской области;
- Шполы Звенигородского района Черкасской области;
- Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;
- Арциза Болградского района Одесской области;
- Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
- Овруча Коростенского района Житомирской области;
- Лозовой Лозовского района Харьковской области,
- Корюковки Черниговской области.
Решения Верховной Рады - о чем сообщалось ранее:
- В среду, 16 декабря, Верховная Рада отправила в отставку министра ветеранов Сергея Бессараба. "За" проголосовал 251 народный избранник.
- Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Согласно документу, курс доллара в Украине в следующем году предусматривается на уровне 29,1 грн/доллар, прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривни за доллар.