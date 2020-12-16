Рада изменила границы одиннадцати городов

Рада изменила границы 11 городов Украины / УНИАН

Сегодня парламент изменил границы города Нежин в Черниговской области, а также Нежинского района.

"Постановление ВР об изменении и установлении границ города Нежина и Нежинского района принята. Спасибо всем народным депутатам за поддержку!" - заявил мэр Нежина Александр Кодола в Facebook в среду, 16 декабря.

Ранее Кодола писал, что в случае принятия постановления Нежин территориально вырастет на 725 га или почти на 17%. Мэр подчеркнул, что необходимо упорядочить границы города, так как они до сих пор не установлены и юридически не закреплены. Проект проголосованного сегодня постановления разрабатывался с 2008 года.

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"За это время наше общество прошло длительную процедуру: решение районного и областного совета, подготовка Постановления ВРУ Министерством развития общин и территорий, рассмотрение в комитете и наконец голосование в Раде", - пояснил мэр.

В то же время в постановлении Рады сказано, что площадь Нежина выросла на 720 га (с 4305 до 5025 га), так как около 5 га территории города отошло к Вертиевскому сельскому совету. Таким образом на 720 га (0,5%) уменьшилась площадь Нежинского района.

Постановлением также изменены и установлены границы:

Радехова Червоноградского района Львовской области;

Больших Мостов Червоноградского района Львовской области;

Рубежного района Луганской области;

Шполы Звенигородского района Черкасской области;

Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;

Арциза Болградского района Одесской области;

Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

Овруча Коростенского района Житомирской области;

Лозовой Лозовского района Харьковской области,

Корюковки Черниговской области.

Решения Верховной Рады - о чем сообщалось ранее: