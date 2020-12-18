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Рада назначила нового министра по делам ветеранов

18 декабря 2020, 12:32
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"За" проголосовали 248 народных депутатов.

Лапутин
Юлия Лапутина / Facebook

Верховная Рада назначила генерал-майора Юлию Лапутину на пост министра по делам ветеранов.

Об этом стало известно из видеотрансляции заседания парламента на портале YouTube. За кандидатуру Лапутиной проголосовали 248 народных депутатов.

Юлия Лапутина имеет большой опыт работы в спецслужбах. В 2010-2012 годах была заместителем начальника Центра специальных операций "А" СБУ. В апреле 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ она высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". В сентябре-декабре этого же года она была командиром оперативной группы СБУ в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО). Там Лапутина выполняла задачи по задержанию участников подконтрольных РФ незаконных вооруженных формирований.

С 2014 года она работала на посту замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В среду, 16 декабря, Верховная Рада отправила в отставку министра ветеранов Сергея Бессараба. "За" проголосовал 251 народный избранник.
  • Кроме того, известно, что заявление об отставке поступило от министра экологии Романа Абрамовского.
  • Далее - нардепы поддержали назначение Романа Лещенко на пост министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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