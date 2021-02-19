Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине

Гражданским лицам за поджог экосистем грозит штраф на сумму от 3 060 до 6 120 гривен / Фото dsns.gov.ua

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом принятие закона №3526, предусматривающего ужесточение штрафов за поджог экосистем. Документом вносятся изменения в ряд кодексов, вследствие чего за уничтожение или повреждение растительности, а также выжигание сухой растительности на территориях, включающих прибрежные защитные полосы и острова, занятые лесами, гражданскому лицу грозит штраф от 3 060 до 6 120 гривен. Штраф для чиновников составит от 15 300 до 21 420 грн.

В частности, за принятый законопроект № 3526 "О внесении изменений в некоторые законы относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях Лесного и Водного фонда, торфяников и на землях других категорий" во втором чтении проголосовали 311 парламентариев.

Что предусматривает документ

В Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Земельный кодекс и административный кодекс вносятся изменения. Поправками вводятся штрафы за повреждение и уничтожение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на земле Водного фонда, а также выжигание торфяников.

Гражданскому лицу грозит штраф за повреждение или ликвидацию растительности, сжигание растительности и ее остатков на островах, занятых лесами, и прибрежных полосах. Размер штрафа – от 3 060 до 6 120 гривен. Чиновников могут оштрафовать на сумму от 15 300 до 21 420 грн.

Поджог торфяников, в том числе и осушенных, грозит гражданину штрафом на сумму от 3 060 грн до 6 120 грн. Должностные лица в случае аналогичного нарушения заплатят от 15 300 до 21 420 грн.

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