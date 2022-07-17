Ракетный терроризм: эксперт назвал цель уничтожения РФ гражданских целей в Украине

Крылатая ракета воздушного базирования Х-22 / Фейсбук Константина Машовца

На новом этапе войны с Украиной Россия берет курс на терроризм гражданского населения — стратегию, направленную на то, чтобы посеять среди украинцев усталость от войны и желание подписания соглашений с РФ на любых условиях.

Как пишет политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк в материале на Главреде, это является давлением на политическое руководство Украины.

"Соответственно, это принуждение к миру, уничтожение гражданских целей под прикрытием военных объектов. Поэтому вполне вероятно, что обстрелы будут более частыми", - прогнозирует он.

Эксперт не исключил, что по мере поступления в Украину западного дальнобойного вооружения, эти обстрелы будут учащаться: "И здесь будут риски ударов и по Киеву, и по всем другим областным центрам, и по тылам - от этого никто не застрахован".

"Мотивация России вполне понятна - это опробовано и в Сирии, и в Чечне. Террор и запугивание населения, по их мнению, должно увеличить уровень усталости от войны. Потому что когда они стреляют по "военному объекту" в 9-10 часов утра - это делают умышленно, чтобы увеличить количество жертв", - добавил Октисюк.

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Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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