Ракетный удар по Украине: эксперт оценил худший сценарий агрессии РФ

Ракетный комплекс Искандер армии РФ / Фото Минобороны РФ

Для России военно-политический контроль над Украиной был и остается важным, заявил бывший министр экономики, кандидат экономических наук Виктор Суслов.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, РФ вряд ли пойдет на открытое вторжение, которое повлечет за собой огромные потери вследствие ведения партизанской войны.

"Современная война совершенно другая: она высокотехнологична. И, не дай бог, чтобы таковая у нас началась. Не будет похода пеших колонн, как во времена Наполеона – будет ракетный удар по всем стратегически важным пунктам за несколько минут. И страна перестанет существовать. Я достаточно много читал на эту тему, но даже не хочу комментировать готовность украинской армии к ведению современной высокотехнологичной войны", - говорит эксперт.

Он также подчеркнул, что ВСУ необходимо оснастить самым современным оружием для отражения вероятной агрессии.

"Украине нужно заботиться о своем научно-техническом развитии и создании эффективной системы ПВО, современной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, других современных вооружений. Украина готова к войне прошлого, но едва ли готова к войне будущего. Это наша основная проблема", - добавил Суслов.

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