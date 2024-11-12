"Ракеты могут долететь до Лондона": РФ психологически давит на Европу - Свитан

Российские оккупанты в понедельник, 11 ноября, поднимали свои бомбардировщики Ту-95 и МиГ-31, также были осуществлены имитационные пуски. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, Роман Свитан в эфире 24 Канала предполагает, что такие действия врага - ничто иное, как механизмы психологического давления.
Свитан подчеркивает, что речь идет не только об Украине. Кремль, поднимая в воздух свои истребители, пытается таким образом давить на Европу.
Как известно, самолет Ту-95 является носителем ракет Х-101. Их дальность более 5 тысяч километров. Свитан сказал, что подобное оружие может долететь даже до Лондона.
"Таким образом происходит давление на всю Европу, ведь сейчас идут консультации между партнерами Украины по урегулированию российско-украинской войны.", - рассказал военный эксперт.
Роман Свитан предостерегает, что у россиян есть достаточное количество ракет, чтобы наносить удары по территории Украины. По его словам, враг был готов уже с сентября 2024 года.
Ракетный удар по Украине - последние новости
Как писал Главред, 11 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, прицельно попав в пятиэтажный жилой дом.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористический ракетный удар России по пятиэтажному дому в Кривом Роге. По его словам, в результате ракетного удара разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.
Впоследствии выяснилось, что в Кривом Роге в результате ракетного удара страны-агрессора России погибла почти целая семья - мама и трое ее малолетних детей. Отец остался жив, поскольку вышел в другую комнату. Тела всех погибших спасатели достали из-под завалов дома.
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Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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