"Ракеты могут долететь до Лондона": РФ психологически давит на Европу - Свитан

Свитан предостерегает, что у россиян есть достаточное количество ракет, чтобы нанести ракетный удар по территории Украины.

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Как Путин давит на Европу / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот из видео

Российские оккупанты в понедельник, 11 ноября, поднимали свои бомбардировщики Ту-95 и МиГ-31, также были осуществлены имитационные пуски. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, Роман Свитан в эфире 24 Канала предполагает, что такие действия врага - ничто иное, как механизмы психологического давления.

Свитан подчеркивает, что речь идет не только об Украине. Кремль, поднимая в воздух свои истребители, пытается таким образом давить на Европу.

Как известно, самолет Ту-95 является носителем ракет Х-101. Их дальность более 5 тысяч километров. Свитан сказал, что подобное оружие может долететь даже до Лондона.

видео дня

"Таким образом происходит давление на всю Европу, ведь сейчас идут консультации между партнерами Украины по урегулированию российско-украинской войны.", - рассказал военный эксперт.

Роман Свитан предостерегает, что у россиян есть достаточное количество ракет, чтобы наносить удары по территории Украины. По его словам, враг был готов уже с сентября 2024 года.

Бомбардировщики РФ / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, 11 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, прицельно попав в пятиэтажный жилой дом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористический ракетный удар России по пятиэтажному дому в Кривом Роге. По его словам, в результате ракетного удара разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.

Впоследствии выяснилось, что в Кривом Роге в результате ракетного удара страны-агрессора России погибла почти целая семья - мама и трое ее малолетних детей. Отец остался жив, поскольку вышел в другую комнату. Тела всех погибших спасатели достали из-под завалов дома.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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