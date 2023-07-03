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Ранен на оккупированной РФ территории: ГУР о состоянии "правой руки" Кадырова

Алексей Тесля
3 июля 2023, 18:30 обновлено 3 июля, 18:32
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По словам представителя ГУР, у Адама Делимханова действительно большие проблемы со здоровьем.
Рамзан Кадыров, Адам Делимханов
Стали известны подробности ранения Адама Делимханова / Скриншот, Telegram

Стали известны новые подробности относительно возможных ранений депутата Госдумы РФ и друга Рамзана Кадырова Адама Делимханова, которые он мог получить в Украине.

Новые детали по этому поводу раскрыл представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Obozrevatel.

"История с ранением Делимханова – она подтверждается", - подчеркнул он.

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По словам представителя ГУР, у Делимханова действительно большие проблемы со здоровьем.

"Ранения у него во время пребывания на временно оккупированных территориях Украины были", – добавил Юсов.

Напомним, утром 14 июня появилось сообщение о том, что украинские военные ликвидировали депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который воевал против Украины. По данным СМИ, он не просто соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, но и его двоюродный брат. О "демилитаризации" Делимханова сообщил военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов.

Позднее Кадыров заявил, якобы депутат Госдумы и его "правая рука" Адам Делимханов, о ранении которого сообщалось ранее, на самом деле жив и здоров.

Теперь он пытается убедить, якобы информация о ранении Делимханова была фейком. А свои панические посты, в которых он писал о том, что не может связаться со своей "правой рукой", Кадыров теперь называет якобы "проверкой СМИ".

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