"Расслабьтесь": молдавский самолет оставил "послание" у границ Украины

/ Фото Reuters

Недалеко от границ Украины, в небе над Молдовой, пассажирский самолет авиакомпании Air Moldova оставил символическую надпись.

Вылетевший из Кишинева 17 февраля борт "написал" в небе недалеко от границы с Украиной английское слово "Relax". Соответствующие фото были опубликованы в Twitter сервиса отслеживания полетов самолетов Flightradar.

Отметим, что полет самолета Airbus A321 длился 1 час и 40 минут. За это время он описал траекторию шириной 128 км, которая образовала слово, которое можно перевести как "расслабьтесь". Это "послание" появилось всего в 40 км от границы с Украиной.

Добавим, что за полетом самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса.

/ twitter/Flightradar24

Напомним, ранее самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины.

Воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове.

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