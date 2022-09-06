"Разносят в ноль": названы мощные потери армии РФ за 4 дня наступления ВСУ на юге

Арестович / УНИАН

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на юге Украины за последние четыре дня российская армия потеряла свыше полутора тысяч солдат убитыми и ранеными.

Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным подтвердил, что украинская армия освободила Высокополье, однако это не единственный освобожденный населенный пункт.

Также ВСУ взяли в плен более 10 солдат из состава "армии "ДНР". По его данным, сейчас россияне пытаются удержать Новопетровское.

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По словам Арестовича, сейчас речь идет о том, чтобы "разнести в ноль" вражескую логистику и тыловые запасы.

"По некоторым данным, потери за первые четверо суток операции у российской армии свыше полутора тысячи убитыми и ранеными. А за это время утекло еще двое суток", - отметил Арестович.

Освобождение территорий на Херсонском направлении

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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