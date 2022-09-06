"Разносят в ноль": названы мощные потери армии РФ за 4 дня наступления ВСУ на юге

Также ВСУ взяли в плен более 10 солдат из состава "армии "ДНР".
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на юге Украины за последние четыре дня российская армия потеряла свыше полутора тысяч солдат убитыми и ранеными.
Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным подтвердил, что украинская армия освободила Высокополье, однако это не единственный освобожденный населенный пункт.
Также ВСУ взяли в плен более 10 солдат из состава "армии "ДНР". По его данным, сейчас россияне пытаются удержать Новопетровское.
По словам Арестовича, сейчас речь идет о том, чтобы "разнести в ноль" вражескую логистику и тыловые запасы.
"По некоторым данным, потери за первые четверо суток операции у российской армии свыше полутора тысячи убитыми и ранеными. А за это время утекло еще двое суток", - отметил Арестович.
Освобождение территорий на Херсонском направлении
Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.
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