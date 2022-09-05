Арестович назвал самые "горячие" направления для ВСУ

Арестович / УНИАН

Самыми "горячими" направлениями для работы дальнобойной артиллерии Вооруженных сил Украины являются Херсонское, Мелитопольское и Донецкое.

Как говорит советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE, дальнобойная артиллерия стала бить примерно в один день на Херсонском и Мелитопольском направлениях.

"Там работа идет ничуть ли не меньше... Две самые горячие точки по работе дальнобойной артиллерии - это Херсонское и Мелитопольское (направления, - ред.). Хотя и Донецкое тоже", - отметил он.

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Освобождение территорий на Херсонском направлении

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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