На юге ВСУ мощно ударили по врагу: 'прилеты' по БК и местам базирования оккупантов

На юге ВСУ уничтожили военные склады РФ / Фото УНИАН

На Южном направлении в результате ударов Вооруженных сил Украины были попадания по местам базирования и скоплениям оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Пивдень Владислав Назаров в Telegram-канале.

При этом он уточнил, что данные по Херсонскому направлению известны по состоянию на 19:00.

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"Попадание в базирование русни в Херсонском районе. Попадание по скоплению техники в районе Новой Каховки и в базирование в районе Раденск-Большие Копани на левом берегу Днепра. В Снигиревке попадание в БК", - добавил Назаров.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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