Разумков озвучил прогноз по роспуску Рады и ротациям в Кабмине

Разумков исключил роспуск Рады / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшем будущем не произойдет кадровых перестановок в Кабинете министров, а Верховная Рада в нынешнем составе доработает до конца созыва.

"Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров", - сказал он в прямом эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, не исключено, что произойдут ротации в экономическом блоке.

"Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение", - добавил он.

Председатель парламента подчеркнул, что депутаты ІХ созыва доработают до конца своей каденции. По его словам, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

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