УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Разумков озвучил прогноз по роспуску Рады и ротациям в Кабмине

12 сентября 2020, 23:35

Возможны изменения в экономическом блоке правительства.

Разумков
Разумков исключил роспуск Рады / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшем будущем не произойдет кадровых перестановок в Кабинете министров, а Верховная Рада в нынешнем составе доработает до конца созыва.

"Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров", - сказал он в прямом эфире телеканала NewsOne.

По словам Разумкова, не исключено, что произойдут ротации в экономическом блоке.

"Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение", - добавил он.

Председатель парламента подчеркнул, что депутаты ІХ созыва доработают до конца своей каденции. По его словам, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

Читайте такжеСбросить балласт: почему у Зеленского заговорили о роспуске Рады

Сейчас вы просматриваете новость «Разумков озвучил прогноз по роспуску Рады и ротациям в Кабмине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:55
В ЦИК Беларуси ни сном ни духом о дате инаугурации Лукашенко
00:29
"Сорваны пломбы": журналист проекта Схемы Ткач пожаловался на проникновение в дом Видео
00:11
День парикмахера 2020: искренние поздравления и лучшие оригинальные открытки
12 сентября, суббота
23:58
Макгрегора задержали по подозрению в сексуальном насилии
23:35
Разумков озвучил прогноз по роспуску Рады и ротациям в Кабмине
23:35
Врач раскрыла важное правило насчет воды Видео
23:18
Гороскоп для всех на 13 сентября: явный обман, крах надежд и успехи Видео
23:06
В Черновцах полицейский заскочил на автомобиле на забор
23:01
Коронавирус в Украине "вошел в раж" – за сутки три тысячи больных и рекорд по смертям Видео
22:30
Турцию накрыла мощная пылевая буря, города погружены в полумрак Видео
22:29
"На Донбассе воюют бандеровцы": в Кривом Роге продавец оскорбила солдат Видео
21:58
"Папа, прости меня": выяснились подробности жуткой аварии под Киевом
21:42
В Укравтодоре озвучили дату исчезновения пробок на въезде в Одессу
21:32
"Войска НАТО больше не шевелятся": Лукашенко обратился к армии
21:06
Визит хасидов в Умань: США экстренно обратились к Украине Видео
20:46
Бойцы ВСУ пожаловались на отвратительные старые сухпайки Видео
20:37
Фокин отказался посетить заседание комитета Рады Видео
20:05
В МОЗ поведали о повторном заражении Covid-19 и иммунитете от вируса
19:59
В Украине стала доступна российская соцсеть Вконтакте
19:48
Состояние избитого Балуха: стало известно, есть ли неожиданности
19:31
Ученые рассказали, как влияет коронавирус на мозг
19:00
"Обсудили не все": Зеленский назвал главное достижение нормандской встречи
18:55
Танкер украинкого капитана не принимают в портах ЕС из-за спасения мигрантов
18:24
Ермак обвинил внутренних и внешних врагов в срыве режима тишины на Донбассе Видео
18:20
Губернатор Черниговщины подал в отставку и назвал главную причину
17:50
Семья Лукашенко полетела в Россию – СМИ
17:15
"Успехи и любовные драмы": одному знаку Зодиака грозят "амурные качели"
16:30
Меркель "проехалась" по властям Беларуси и восхитилась мирными демонстрантами Видео
15:52
В Украине возросло число областей, которым не светит ослабление карантина Видео
15:51
Дания выступила за новую дискуссию по Северному потоку-2 Видео
15:42
В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки Видео
15:13
Венедиктова рассказала, куда тянули Украину в ситуации с вагнеровцами Видео
15:00
Венедиктова раскрыла подробности увольнения Пискуна Видео
14:25
"Скорая" будет приезжать быстрее: в Минздраве анонсировали изменения Видео
14:11
Белорусский политолог рассказал, чего больше всего боится Лукашенко Видео
14:00
В дом Камалии "зашел" Covid-19: певица назвала главную опасность вируса
13:42
СМИ подсчитали, во сколько обошлась России поддержка режима Лукашенко
12:54
Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму Жодино Видео
12:42
В МИД рассказали, как Украина планирует вернуть Крым
12:00
У известного ведущего коронавирус и двусторонняя пневмония
11:22
Генпрокурор Венедиктова высказалась о возможности своей отставки Видео
10:51
США уже безнадёжны, их распад неизбежен мнение Видео
10:48
Когда вернется нормальная жизнь после пандемии: главный инфекционист США дал прогноз Видео
10:47
Кравчук объяснил, почему Путину не нужен Лукашенко Видео
10:19
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки Видео
09:59
Наказать Россию за отравление Навального: в Бундестаге начались бурные дебаты Видео
09:23
Новый антирекорд в Киеве: обнаружены 428 случаев заражения Covid-19 за сутки Видео
08:59
Две европейские страны бьют антирекорды по числу новых больных Covid-19 Видео
08:49
Мягкая капитуляция: что не так с совместным инспектированием на Донбассе мнение
08:36
Кравчук назвал главное условие своей поездки в ОРДЛО Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять