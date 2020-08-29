Эксперт оценил шансы досрочного роспуска Рады

Местные выборы будут "холодным душем" для Зеленского, считает Анатолий Октисюк / УНІАН

Если президент Владимир Зеленский не отправит действующий парламент в отставку, раздражение общества начнет уничтожать его рейтинг.

Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк во время чата на сайте Главред.

По его словам, общественный запрос на проведение досрочных парламентских выборов очень большой.

"Прежде всего это связано с недовольством курсом, которым идет Украина. Люди не чувствуют реформ и улучшения, и им нужно кого-то сделать виновным в этом", - считает эксперт.

Октисюк отметил: если Зеленский хочет пойти на второй президентский срок, он должен распустить этот парламент, иначе к концу этого срока его рейтинги будут минимальны.

"С точки зрения его политического выживания, это бы был обоснован шаг. Свежая социология говорит о том, что около 80% опрошенных поддерживают идею досрочных парламентских выборов. С другой стороны, в случае досрочных выборов Зеленский ослабит свои позиции, но в итоге в Раду попадут всего четыре партии: Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина. К тому же, если Зеленский настроен на урегулирование конфликта на Донбассе и внесение изменений в Конституцию, есть смысл создавать коалицию с ОПЗЖ", - прогнозирует аналитик.

Читайте такжеCколько украинцев считают, что нужны досрочные выборы в Раду - опросОктисюк также высказал мнение, что местные выборы будут "холодным душем" для Зеленского: Слуга народа проигрывает их. Запас устойчивости власти будет уменьшаться.

"Есть информация, что после местных выборов будет обновлено правительство, но это не сможет существенно изменить баланс сил. Поэтому Зеленскому нужно обновить нынешний профессиональный парламент. Если он распустит эту Раду и пойдет на досрочные выборы, рейтинги Зеленского подрастут до 35-40%", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, ранее экс-премьер Алексей Гончарук предрек досрочные выборы президента.