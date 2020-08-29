УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Эксперт оценил шансы досрочного роспуска Рады

29 августа 2020, 13:15

Если Владимир Зеленский хочет пойти на второй президентский срок, он должен распустить действующий парламент.

Анатолий Октисюк
Местные выборы будут "холодным душем" для Зеленского, считает Анатолий Октисюк / УНІАН

Если президент Владимир Зеленский не отправит действующий парламент в отставку, раздражение общества начнет уничтожать его рейтинг.

Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк во время чата на сайте Главред.

По его словам, общественный запрос на проведение досрочных парламентских выборов очень большой.

"Прежде всего это связано с недовольством курсом, которым идет Украина. Люди не чувствуют реформ и улучшения, и им нужно кого-то сделать виновным в этом", - считает эксперт.

Октисюк отметил: если Зеленский хочет пойти на второй президентский срок, он должен распустить этот парламент, иначе к концу этого срока его рейтинги будут минимальны.

"С точки зрения его политического выживания, это бы был обоснован шаг. Свежая социология говорит о том, что около 80% опрошенных поддерживают идею досрочных парламентских выборов. С другой стороны, в случае досрочных выборов Зеленский ослабит свои позиции, но в итоге в Раду попадут всего четыре партии: Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина. К тому же, если Зеленский настроен на урегулирование конфликта на Донбассе и внесение изменений в Конституцию, есть смысл создавать коалицию с ОПЗЖ", - прогнозирует аналитик.

Читайте такжеCколько украинцев считают, что нужны досрочные выборы в Раду - опросОктисюк также высказал мнение, что местные выборы будут "холодным душем" для Зеленского: Слуга народа проигрывает их. Запас устойчивости власти будет уменьшаться.

"Есть информация, что после местных выборов будет обновлено правительство, но это не сможет существенно изменить баланс сил. Поэтому Зеленскому нужно обновить нынешний профессиональный парламент. Если он распустит эту Раду и пойдет на досрочные выборы, рейтинги Зеленского подрастут до 35-40%", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, ранее экс-премьер Алексей Гончарук предрек досрочные выборы президента.

Анатолий Октисюк выборы досрочные выборы выборы в Украине Выборы-2020 выборы Рады новости Украины Владимир Зеленский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:37
Резонансное решение КСУ о назначении Сытника: в ОП дали оценку ситуации
13:32
Умер Чедвик Боузман - звезда Marvel и Черная Пантера
13:20
Только одному знаку Зодиака в сентябре можно рисковать – астролог
13:15
Эксперт оценил шансы досрочного роспуска Рады
13:03
Путин обвинил ОБСЕ в необъективности и признал избрание Лукашенко легитимным Видео
12:44
Как будут работать детсады с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила
12:41
Похищение маленькой девочки под Киевом: похититель сделал громкое признание Фото Видео
12:40
Угрожая Лукашенко, украинцам стоит подбирать слова мнение
11:56
Жуткое ЧП на Днепропетровщине: подросток из ружья выстрелил другу в голову
11:55
Мэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантина Видео
11:50
Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19
11:17
Зеленский почтил погибших военных в День памяти защитников Украины
11:15
Коронавирус в Киеве: более 260 новых больных, названы самые "опасные" районы Видео
11:03
Насколько вы счастливы: 8 признаков здоровых отношений Видео
10:58
Экс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах Видео
10:52
"Овощем не будет": астролог сказал, спасут ли Навального
10:31
Венгрия решила снова закрыть границы из-за коронавируса - СМИ
10:22
США уверенно идут к гражданскому конфликту мнение
10:04
"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины Видео
09:58
Михалок призвал переизбрать президента Беларуси Видео
09:51
Два бабьих лета и дожди: синоптик рассказал, какой будет погода в сентябре Видео
09:50
Немного солнца в холодной воде: модный красный маникюр на осень 2020 - фото Фото
09:44
Эксперты рассказали, что будет с ценой на газ
09:35
Полнолуние в сентябре: когда наступит в Украине, и для чего это худший день
09:16
Ученые рассказали, как быстро отличить грипп от COVID-19 Видео
09:15
Мед и его главные преимущества для здоровья: топ-5 Видео
09:00
"Сомнений нет, был поджог": Гео Лерос раскрыл подробности уничтожения своего авто Фото
08:57
Жара до +36: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сентябрь
08:53
Семь плохих новостей для Беларуси мнение
08:50
Коронавирус в Украине стал бесконтрольным: за сутки выявили почти 2500 больных Видео
08:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены на провал Видео
08:28
Решения КС насчет НАБУ: СМИ узнали об угрозах Зеленскому Видео
07:58
Климкин рассказал, чего боится Путин Видео
07:49
"Еще сиси": Светлана Лобода впечатлила откровенным фото
07:22
Официальный Берлин призвал Москву не прятать дело Навального за "фиговым листком" Видео
07:16
Смертельная опасность: астролог предупредила о гибельном периоде Видео
06:55
Путин сделал Западу и Лукашенко последнее китайское предупреждение мнение
06:32
Астролог рассказал, кто подлил яд Навальному
06:09
Надежды не оправдались: эксперт спрогнозировал будущее отношений между Украиной и Беларусью Видео
05:51
Сильная геомагнитная буря скрутит сосуды в конце августа Фото Видео
05:40
Где "живет" коронавирус: ученые назвали самое опасное место в квартире Видео
05:03
С Ореховый Спасом – картинки, гиф и поздравления-пожелания
04:25
Путин не сможет ввести войска в Беларусь: эксперт объяснил страх России Видео
03:49
"Государство проигрывает": названы главные провалы с карантином в Украине Видео
02:15
"Идеальная поза": модель из Украины похвасталась ягодицами на развратном фото
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 августа: кому светит переворот на любовном фронте Видео
00:55
В Кабмине объяснили, почему закрыли границу для иностранцев Видео
00:19
Уход Путина не поможет: эксперт рассказал, когда Россия отстанет от Украины Видео
28 августа, пятница
23:58
"Боже милостивый, дожили": Зеленский поздравил театр Франко пьесой Видео
23:45
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд: почти 2500 новых зараженных Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять