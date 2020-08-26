Экс-премьер Гончарук предрек досрочные выборы президента

Алексей Гончарук считает, что власть должна провести работу над ошибками / Фото kmu.gov.ua

В Украине могут состояться досрочные выборы президента, если действующая власть не проделает работу над ошибками.

Такое мнение озвучил бывший глава Кабмина Алексей Гончарук в своей колонке на сайте издания Новое Время.

"Новый политический сезон начинается. Для власти Зеленского он станет определяющим: либо состоится работа над ошибками, либо страна начнет готовиться к новым президентским выборам. Досрочно", - написал Гончарук.

Он добавил, что в новый политический сезон страна входит на фоне адаптивного карантина и антирекордов по заболеваемостью Covid-19, "парламента с "монобольшинством полураспада" и правительства без утвержденной программы действий.

"В прошлом августе после тотальной победы Слуги народа на парламентских выборах в политикуме и обществе царило ожидания фундаментальных изменений. Сейчас уже мало кто надеется на блицкриг реформ. Главное ожидание - чтобы не стало хуже. Прошел всего год, но по содержанию - пропасть", - отметил Гончарук.

По его словам, "сборная крепких хозяйственников" в нынешнем составе Кабинета министров "пытается тихо плыть по течению и лишний раз "не высовываться".

Читайте такжеАналитик спрогнозировал, кто станет следующим президентом Украины"Реформы несовместимы с "плаванием по течению" и простыми решениями, в том числе - кадровыми. Несовместимы с большей частью команды президента сейчас. Эта осень может стать "рубиконом", на котором власти придется определяться, куда она движется: вперед, как было обещано стране год назад - или назад, прикрывая свое тихое отступление "покраской заборов". Правда, на второй вариант активная часть общества точно не согласится", - считает Гончарук.

Как сообщал Главред, ранее сотрудники КМИС провели в Украине новый опрос по поводу досрочных выборов в парламент. По его результатам выяснилось, что 50% опрошенных украинцев считают, что в 2021 году необходимо провести досрочные выборы Верховной Рады Украины.