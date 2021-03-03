Разумков пошел в отпуск из-за трагедии в семье

Глава Рады взял отпуск всего лишь на один день - 3 марта. Заседание парламента открыл и ведет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.
Спикер парламента Дмитрий Разумков ушел в отпуск в связи со смертью члена семьи. У политика умерла бабушка.
Как сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний, Разумков взял отпуск всего на один день.
"Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки. Сегодняшнее заседание (пленарное заседание Верховной Рады, - ред.) он проводить не будет ", - рассказала она.
Отметим, что сегодняшнее заседание парламента открыл и ведет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.
Напомним:
- 18 января 2021 года ушел из жизни известный ученый, общественный деятель и экс-нардеп Владимир Черняк.
- Черняк умер после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
- 5 января погиб сын Геннадия Корбана - бизнесмена и политика.
- 16 июня ушел из жизни Алексей Порошенко - отец пятого президента Украины Петра Порошенко.
Автор: Анна Багрий