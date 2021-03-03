Разумков пошел в отпуск из-за трагедии в семье

У Разумкова умерла бабушка / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков ушел в отпуск в связи со смертью члена семьи. У политика умерла бабушка.

Как сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний, Разумков взял отпуск всего на один день.

"Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки. Сегодняшнее заседание (пленарное заседание Верховной Рады, - ред.) он проводить не будет ", - рассказала она.

Отметим, что сегодняшнее заседание парламента открыл и ведет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

Напомним: