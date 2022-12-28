"Реалии РФ – это позор и поражение": в Украине приструнили Пескова за циничное заявление

Алексей Данилов заявил, что россиянам нужно привыкать к реалиям, где их ждет поражение.

Песков, Данилов / УНИАН

28 декабря в Кремле заявили, что РФ якобы оставляет себе оккупированные украинские территории даже в случае "мира" с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что россиянам нужно привыкать к реалиям, где их ждет поражение.

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе РФ". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ – это позор, поражение и его развал. Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общением с Иблисами" приводит к досадному выпадению из реальности", - ответил секретарь СНБО в своем Twitter пресс-секретарю президента страны-агрессора Дмитрию Пескову.

Что заявил Песков

Отметим Дмитрий Песков заявил, что "мир" якобы должен базироваться на том, что армия Российской Федерации не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.

"Пока нет ни одного "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой "мирный план" Украины, не учитывающий сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в дополнение к аннексированному Крыму – ред.), – цинично заявил пресс-секретарь Владимира Путина передает российское пропагандистское информационное агентство РБК.

Планы России по захвату Украины

Диктатор агрессора РФ Владимир Путин на днях пожаловался, дескать, на "НАТО в Украине" и сказал, что страна-оккупант намерена усилить свой наступательный потенциал.

По словам российского директора, 150 из 300 тысяч новых мобилизованных захватчиков готовятся воевать против Украины.

По данным британского издания Financial Times, Путин во время разговора с представителями своих спецслужб сказал, что обстановка на войне против Украины "чрезвычайно сложная".

Впрочем, Кремль готовит российское государство к затяжной войне, а Путин, как и раньше, собирается захватить Украину.

Российский журналист Игорь Яковенко полагает, что Путин не отдаст приказ на вывод войск из Украины. Но остается вопрос того, как Кремль отреагирует на освобождение украинской армией оккупированного Крыма.

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