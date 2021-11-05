"Ребенок лежал на земле и плакал": на Тернопольщине женщина бросила новорожденного у магазина

В Тернопольской области копы отыскали женщину, которая в поселке Толстое Чертковского района посреди улицы бросила младенца. Об этом сообщили представители Национальной полиции по региону.

Как говорят в полиции, задержанная ‒ 31-летняя местная жительница, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей. Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.

В полиции сообщили, что младенца у заброшенного здания нашла 14-летняя девушка, которая шла мимо и услышала плач. Несовершеннолетняя отнесла новорожденного в местный магазин, работники которого вызвали полицию.

"Женщина объясняет, что она не осознавала своих действий. А потому совершила такой поступок", — говорит спикер Нацполиции по региону Сергей Крета.

В полиции открыли производство по части 2 статьи 135 (оставление в опасности) УК Украины. Женщине грозит до трех лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее сообщалось на Винниччине роженица бросила здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе

Поскольку мать к младенцу не вернулась, об этом случае сообщили в полицию и соцслужбы. Как рассказала сотрудница ювенальной полиции, правоохранители выяснили, что человека с оставленными роженицей данными не существует, отказа от ребенка она тоже не оставила.

Спустя три месяца в роддом наведалась мама с родственниками и устроила скандал, требуя вернуть дочь.

Соседи говорят, что у женщины есть еще четверо детей. Старшей дочери - 18 лет, младшей – три. А вот о пятой беременности они не знали.