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Речь идет о сотнях тысяч гривен: Генштаб раскрыл стоимость подготовки солдата

Марина Фурман
6 ноября 2024, 15:27
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В стоимость базового обучения входит амуниция, обмундирование, боеприпасы, горючее, питание и тому подобное.
ВСУ
Сколько государство тратит средств на подготовку солдата / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 4 отдельная танковая бригада

Вы узнаете:

  • Как долго длится базовая военная подготовка
  • Сколько средств государство тратит на подготовку стрелка

200 тысяч гривен стоит государству базовая военная подготовкав государственном учебном центре в течение 1,5 месяца для солдата-стрелка. Об этом сообщило NV со ссылкой на источник в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В СМИ объясняют, что в стоимость обучения входит амуниция, снаряжение, боеприпасы, топливо, питание и тому подобное.

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"При этом получение профессиональной специальности, например пулеметчик или гранатометчик, стоит еще 100 тыс. грн. То есть полное обучение солдата с такой подготовкой обойдется в 300 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также издание напоминает, что с 1 ноября все учебные центры ВСУ перешли на программу базовой военной подготовки сроком обучения 1,5 месяца.

Согласно предоставленной информации, ключевыми показателями новой программы продолжительностью 368 часов стали огневая и тактическая подготовка. Так, на огневую подготовку было выделено 101 час (на 33 больше, чем при предыдущей программе), а на тактическую - 97 (на 6 часов больше).

Также к программе в 45 дней было добавлено 10 часов физической подготовки и столько же - специальной (3 часов на действия личного состава для противодействия вражеским БПЛА и 7 - РЭБ).

В издании со ссылкой на Генштаб объяснили, что возможны внесения изменений в новую программу.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Заявления Генерального штаба ВСУ - новости по теме

Недавно спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой сообщал, что для того, чтобы закрывать весь фронт, в составе Вооруженных сил Украины необходимо создавать новые бригады. Он напомнил о том, что за последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек.

В Генштабе ВСУ писали, что оккупанты сосредоточили свои основные наступательные усилия на двух направлениях. В частности, наступательные силы сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме этого, РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском направлении. Силы обороны делают все, чтобы сдержать натиск оккупационных войск.

Как ранее писал Главред, ситуацию на Кураховском направлении пока не удалось стабилизировать, ведь противник пытается всеми силами продвигаться вперед. Армия РФ осуществляет наступление, сосредоточив свои усилия на относительно небольших участках фронта.

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