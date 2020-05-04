Зеленский грозит увольнением 50 тысяч медиков по реформе Супрун

Зеленский намерен изменить вектор реформы медицины, иначе беды не миновать / УНИАН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.

В очередном видеообращении глава государства отметил, что новый механизм финансирования медицины в рамках второго этапа реформы может лишить работы около 50 тысяч медиков и закрыть 332 больницы.

Зеленский подчеркнул, что ситуация катастрофическая, поэтому вместе с министром здравоохранения, главой профильного комитета ВР и главным санитарным врачом постараются решить этот вопрос.

Он отметил, что первых дней президентства получал полярную информацию от критиков и сторонников медреформы. Поэтому для "объективной оценки" была создана рабочая группа из академиков, профессоров и заслуженных врачей, которая пришла к выводу, что реформа имеет как "большие плюсы, так и очевидные минусы".

"Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - заявил Зеленский.

"По новому механизму некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись. Держитесь. Удачи". Областные детские больницы недополучат почти 200 млн гривен. На грани закрытия - большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров. Я не могу всего этого допустить", - отметил президент.

"Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшения. Признание ошибок и их исправление... Поверьте, с начала коронавируса как никто другой я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы. И единственное, благодаря чему она до сих пор жива, - это наши украинские медики. Я не могу допустить, что 50 000 из них окажутся на улице. Во время войны никто не сокращает собственную армию. Наши врачи сегодня - это такое же войско, которое защищает здоровье украинский", - подытожил Зеленский.

Между тем блогеры сообщают, что в Киеве врачи в разгар пандемии коронавируса за работу с больными на Covid-19 пролучили 1 500 гривен.

Также в сети звучат возмущения, поскольку Зеленский знал о всех губительных последствиях реформы, но позволил с 1 апреля второму этапу вступить в силу и нанести медицине значительный урон.

"Зеленский заявил, что второй этап медреформы хреновый. Что позакрывают больницы, поувольняют врачей и под угрозой окажутся целые отрасли здравоохранения. Это все то, о чем Зеленскому говорили с самого момента его избрания. И что он вроде бы признавал. Однако это не помешало второму этапу медреформы вступить в силу с 1 апреля. Зеленский ничего с этим не сделал. И даже теперь, признавая, что медреформа губительна (цитирую: "не реформа, а диверсия") он все равно призвал не отменять ее, а "доработать". Подчеркну: ситуация уже есть. Больницы уже не получат деньги. Но вместо того, чтобы в панике отменять супруний бред, мы будем его "дорабатывать" и "улучшать". Да уж, президент у нас что надо. Решительный, епта. Сказал как отрезал", - пишет Юрий Ткачев.

Как ранее сообщалось, врачи из Винницы вышли на протесты. Вместо обещанной тройной зарплаты в апреле медикам доплатили по 83 копейки. Медики требуют от государства выплатить положенные им по закону деньги.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что выплаты медикам задерживают власти на местах, а Кабмин уже перечислил деньги.